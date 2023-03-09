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Özgün

Altının gram fiyatı 1.105 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 1.105 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.810 lira, Cumhuriyet altını da 7.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 1.813 dolardan alıcı buluyor. Peki altında beklentiler ne? Düşecek mi, çıkacak mı? İşte soruların cevapları.

11:19 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altın bugün kaç TL? Altında beklentiler ne?

Altın bugün kaç TL? Altında beklentiler ne?

Dün, dolar kuruna paralel sınırlı şekilde değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1.105 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.105 lira seviyesinde işlem görüyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NE? DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?

Enflasyon riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, özellikle ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik sinyaller gelmeye ve fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz ayındaki toplantıya ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, temmuzda en az 25 baz puan daha faiz artırılacağına ilişkin beklentiler yüzde 42 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, piyasalarda yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini ifade ederek, varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.850 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



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#çeyrek
#cumhuriyet
#FED
#ABD Merkez Bankası
#Joreme Powell
41 dakika önce
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Altının gram fiyatı 1.105 lira seviyesinden işlem görüyor
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