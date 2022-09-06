Özgün Altın fiyatları mum gibi eridi Analistlerden çarpıcı altın yorumu
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Altın fiyatları mum gibi eridi: Analistlerden çarpıcı altın yorumu

Anlık altın fiyatı son dakika haberleri yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı geçtiğimiz günlerde 1030 TLye kadar çıkmıştı. Eylül ayının başından itibaren ise altın fiyatları düşüş eğiliminde. Anlık altın fiyatları Fed’in faiz kararına odaklanırken, ABD’deki yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında Merkez Bankası’nın ons altını baskılamaya devam ediyor. Güncel altın fiyatı haftanın ikinci günü olan 6 Eylül Salı serbest piyasa fiyatları da sorgulanıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatlarında son durum bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın düştü mü çıktı mı? Anlık altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım 6 Eylül 2022 güncel ne kadar?
Anlık altın fiyatlar: Çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın

Canlı altın fiyatları bir hayli araştırılıyor. Yeni haftaya düşüşle başlaya güncel altın fiyatlarındaki son durum da merak konusu oldu. Döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle altına yatırımını yapmayı düşünen binlerce vatandaş; bugün altın ne kadar? Altın düştü mü, çıktı mı? sorularına cevap arıyor. İşte 6 Eylül 2022 Salı güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı 1.015,05 TL,

Gram altın satış fiyatı 1.018,70 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Spot gram altın alış fiyatı 1.005,52 TL,

Spot gram altın satış fiyatı 1.005,67 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Ons altın alış fiyatı 1.716,72 TL,

Ons altın satış fiyatı 1.717,17 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 1.608,83 TL,

Çeyrek altın satış fiyatı 1.644,27 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.435,30 TL,

Cumhuriyet altını satış fiyatı 6.556,96 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 3.207,60 TL,

Yarım altın satış fiyatı 3.288,53 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın alış fiyatı 6.435,30 TL,

Ziynet altın satış fiyatı 6.556,96 TL,

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın fiyatı alış 6.699,09 TL,

Ata altın satış fiyatı 6.865,85 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik alış fiyatı 558,43 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 667,15 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik fiyatı alış 921,70 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 952,26 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse fiyatı alış 16.393,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.604,00 TL.

Altın yorumları: Analistlerden çarpıcı altın yorumu

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa'daki enerji krizi ve Asya'daki jeopolitik gelişmelerle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

-Gıda fiyatları oldukça ucuz daha önce konut fiyatları ucuz deyince bana kızıyorlardı. Şimdi de diyorum ki gıdaya ulaşım şuanda ucuz. Daha bunlar bir şey değil. yeni zamlar geldiğinde neyin ne olduğunu göreceğiz.

-Eylül ayında hem dip hem zirve seviyeleri göreceğiz. Altının ons fiyatında 1700-1728 dolar aralığını takip edeceğim. Altının ons fiyatı ile işi olan yatırımcının bu bant aralığını bilmesi gerekiyor.

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