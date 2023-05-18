Çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları
Altın fiyatları 14 Mayıs seçimleri sonrası yatırımcının yakın takibinde. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altında düşüş yatırımcıların alım yapması için bir fırsat mı? Rekor seviyeleri göre altın düşüşte. Ons altın fiyatı 1.980 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatı güncel takip ekranı.
gram altın ne kadar?
Gram altın fiyatı alış: 1.258,47 satış: 1.258,66
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın fiyatı alış: 2.220,00 satış: 2.285,00
Cumhuriyet altını fiyatı kaç TL?
Cumhuriyet altını fiyatı alış: 9.056,00 satış: 9.193,00
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın fiyatı alış: 4.454,00 satış: 4.585,00
Tam altın fiyatı kaç TL?
Tam altın fiyatı alış: 9.017,43 satış: 9.252,04
Ata altın fiyatı kaç lira?
Ata altın fiyatı alış: 9.174,30 satış: 9.408,2
Yurt içinde piyasalar 28 Mayıs'ta yapılacak seçime odaklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak. Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumundaki ABD'deki borç limiti krizine ilişkin olumlu haber akışı varlık fiyatlarını destekliyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini belirtti. Öte yandan, dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,2 artışla 1 milyon 401 bine yükselerek beklentileri aştı.
Ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 1980 ve 1990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Çeyrek altın nedir?
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
Çeyrek kaç gramdır?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.