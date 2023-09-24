Altın fiyatlarında son durum
Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü Fed ve TCMB'nin faiz kararlarına çevirmekte. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte güncel altın fiyatları.
Altın ons fiyatı ne kadar?
- Altın ons alış fiyatı 1.925,02 dolar
- Altın ons satış fiyatı 1.925,55 dolar
Gram altın ne kadar?
- Gram altın alış fiyatı 1.680,48 TL
- Gram atın satış fiyatı 1.680,90 TL
Çeyrek altın ne kadar?
- Çeyrek altın alış fiyatı 2.775,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı 2.817,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
- Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.095,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.219,00 TL
Yarım altın ne kadar?
- Yarım altın alış fiyatı 5.566,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı 5.634,00 TL
Ata altın ne kadar?
- Ata altın alış fiyatı 11.311,63 TL
- Ata altın satış fiyatı 11.593,82 TL
14 ayar altı gram fiyatı kadar?
- 14 ayar bilezik alış fiyatı 945,91 TL
- 14 ayar bilezik satış fiyatı 1.129,69 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
- 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.558,38 TL
- 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.568,62 TL
Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED’in bir faiz artırım kararı alması ile yeni yılda 2000 doların üzerine ataklar görmenin mümkün olabileceğine işaret etti.
Gram altın fiyatı ne olur, düşer mi, yükselir mi?
2023 yılını “1800 TL ve 1880 TL aralığında tamamlayabiliriz” diyen İslam Memiş ileriye dönük altın görüşünü şu sözlerle aktardı:
“2024 yılında gram altın için beklediğim seviye 2500 TL. Ben bu yatay sürecin özellikle altın yatırımcısına iyi fiyatlar sunduğunu düşünüyorum.”