Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü Fed ve TCMB'nin faiz kararlarına çevirmekte. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.822,18 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.822,42 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.614,66 TL

Gram atın satış fiyatı 1.614,89 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.716,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.746,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 10.864,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 10.947,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 5.449,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 5.490,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 11.042,76 TL

Ata altın satış fiyatı 11.318,32 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 925,98 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 1.101,30 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.521,02 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.530,44 TL

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin kalıcı olmadığını vurgulayarak yıl sonuna işaret etti. Memiş altın fiyatlarındaki düşüşün alım fırsatı verdiğini belirterek, 2023 sonundan başlayarak bu fırsatı bir daha yakalanamayacağı konusunda da uyardı.

Gram altın fiyatı ne olur, düşer mi, yükselir mi?

İslam Memiş, gram altın için yeni bir bant aralığı verdi ve yükselişlerin ani olacağını tahmin ettiğini de söyledi. Memiş, "Ons altın 1834'te. 7 ayın en düşük seviyesinde. Yeni bir trend oluşumu görüyoruz. 1800-1880 dolar aralığı yeni bant aralığı. Yıl sonunda 2000 üzerinde ataklar beklemeye devam ediyorum. 2024 yılında 2350 dolara kadar yükselecek bir ons altın bekliyorum. O yüzden ons altındaki düşüşler alım fırsatı. Dünyadaki merkez bankalarının da altın rezervini artırmak için fırsatı oldu bu düşüşlerle. Eline yeni dolar geçen, ons altındaki bu seviyeleri ve önümüzdeki 15 günü fırsat olarak değerlendirmeli.” diye konuştu.

Yatırımcıyı endişelendiren fiyatlamalarla ilgili olarak Memiş, altın ile ilgili öngörüsünü de açıkladı