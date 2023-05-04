Son olarak iç sahada 3-3 sona eren Bandırmaspor karşılaşmasında kadroda yer almayan iki savunmacının tedavilerinin sürdüğü bildirildi. İzmir ekibinde defansın ortasında yine Kubilay-Erdi ikilisinin görev alması bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Hasan Özer yönetiminde İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan çalışmada oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Altınordu, Bodrumspor maçı için cumartesi günü Bodrum'a giderek kampa girecek.

GENÇLER TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

Altınordu U19 Takımı, U19 Elit Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Bu sezon mücadele ettiği U19 Elit Ligi B Grubu'ndan çıkan Altınordu’nun gençleri, Sivasspor ve Trabzonspor'u eleyerek Antalya’daki finallerde mücadele etme hakkını kazandı. Yarı finalde Galatasaray'a 4-0 yenilen Altınordu, üçüncülük maçında Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti. Kupa töreninden sonra konuşan Efe Kaan Yıldız, Hasan Berat Kayalı, ve Muhammed Berkay Kınaç ile Teknik Sorumlu Mesut Kır, sezonu üçüncü olarak tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF'DEN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu-Bandırmaspor maçının yöneten Hakem Ali Palabıyık'ı sezon sonuna kadar kızağa çekti. TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Palabıyık, maçta Altınordu lehine pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen verdiği penaltı kararıyla eleştirilmişti.

ALTINORDU- BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Altınordu- Bodrumspor maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.



