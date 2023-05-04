Bandırmaspor'dan 'maç tekrar edilsin' talebi

Federasyondan yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bandırmaspor Kulübü de TFF'nin bu kararı sonrası yazılı bir açıklama yayınlayarak maçın tekrar edilmesi talebinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu karar Bandırmaspor Kulübü'nün tepkisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladı. Ligin bitimine 3 hafta gibi kısa bir süre kala 3 aydır maç verilmeyen bir hakemin verdiği hatalı karar nedeniyle Spor Toto 1. Lig'de play-off potasına girecek ve küme düşecek takımların kaderi ile oynanmıştır. Türkiye'nin köklü kulüpleri ve büyük camialarının kaderini etkileyen bu karar Türk futbol tarihinde vicdanları yaralamıştır. Bandırmaspor Kulübü olarak bu hatanın düzeltilmesi, sezon sonunda milyonların vicdanın rahatlaması için maçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın verildiği 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yıllık izne ayrılan maçın hakemi Ali Palabıyık'ın derhal Türk futbolundan uzaklaştırılarak emekli edilmesini istiyoruz!"