Amasya seçim sonuçları Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Amasya ilinin 2 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %91,36 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Amasya seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HALUK İPEK

2 HASAN ÇİLEZ

3 ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

MHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MEHMET SARI

2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ

3 MURAT SUŞEHİRLİ

CHP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 REŞAT KARAGÖZ

2 ARİF YILMAZ

3 ZEYNEP ATEŞ

İYİ PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İBRAHİM MERMER

2 MEHMET KİP

3 HİKMET RUŞEN MENEKŞE

MEMLEKET PARTİSİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MURAT ERDEMİR

2 OZAN ÖZCAN

3 ZEYNEP KILIÇ

BBP AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AHMET GÜLTEKİN

2 SERDAR ATEŞ

3 ELİF BİLGİN

YENİDEN REFAH PARTİSİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 KAZIM GÜMÜŞ

2 OSMAN AY

3 KASIM BURSA

2023 seçimleri Amasya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Amasya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Amasya milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Amasya Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Amasya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 57,5’ini alırken, Amasya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 30,9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 10,2’sini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,9’unu, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,4’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Amasya milletvekili genel seçim sonuçları

Amasya Cumhur İttifakı oy oranı % 59,4 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Amasya oy oranı yüzde 38’ini aldı. CHP Amasaya’da 1 milletvekili çıkardı.

Amasya’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Amasya milletvekilleri şunlardır:

Mustafa Levent Karahocagil (AK Parti) Hasan Çilez (AK Parti) Mustafa Tuncer (CHP)

2018 Amasya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

Amasya 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti % 47

CHP % 24,7

MHP % 12,4

İYİ Parti % 2,3

Amasya seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

MHP Amasya Belediye başkan adayı Mehmet Sarı oyların % 47,28’ini alırken, AK Parti adayı Cafer Özdemir ise oyların % 34,21’ini aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli