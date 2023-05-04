Bitlis seçim sonuçları
Bitlis seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
AK PARTİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 TURAN BEDİRHANOĞLU
2 MUAZ ERGEZEN
3 CEBRAİL YAKIŞIR
MHP BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 GÖKHAN İDİZ
2 OSMAN GÜLSAR
3 ABDULRAHİM SUBAŞI
İYİ PARTİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 EDİP SAFDER GAYDALI
2 LEVENT NASIR
3 MAŞALLAH ASLAN
MEMLEKET PARTİSİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ABDULKADİR ÖLEKLİ
2 YUSUF KORKMAZ
3 OZAN CEM DURDU
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ZEYDİN GÜZELTAŞ
2 ZÜBEYDE ALTIKUŞAK
3 YILMAZ ŞENGÜ
YENİDEN REFAH PARTİSİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AYHAN USLU
2 ÖZCAN KAPLAN
3 MUHSİN ERENSAYIN
2018 Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Bitlis cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 50,2’sini alırken, Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Selahattin Demirtaş oyların yüzde 40,’ını aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 6,3’ünü, Meral Akşener oyların yüzde 2,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.
2018 Bitlis milletvekili genel seçim sonuçları
Bitlis Cumhur İttifakı oy oranı % 48,9 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Bitlis oy oranı yüzde 7,1’ini aldı. HDP Bitlis’te 1 milletvekili çıkardı.
2018 Bitlis'te hangi parti ne kadar oy aldı?
Bitlis 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti % 44,8
HDP % 42,5
MHP % 4,1
İYİ Parti % 3,3
CHP % 2,7
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27. dönem partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.