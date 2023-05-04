YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından

'e dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Bitlis seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.