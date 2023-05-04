Aksaray seçim sonuçları
Aksaray seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Aksaray seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
2023 Aksaray Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Aksaray cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ AKSARAY MİLETVEKİLİ ADAYLARI
CENGİZ AYDOĞDU
HÜSEYİN ALTINSOY
SEVİNÇ KASAL
SİNAN ÖZKAN
MHP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
RAMAZAN KAŞLI
MUSTAFA ZAVLAK
ÇİĞDEM ER
FATİH DOĞAN
İYİ PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TURAN YALDIR
ALİ ABBAS ERTÜRK
NACİYE AKKUŞ TÜRK
GÜRSEL KESKİN
YENİDEN REFAH PARTİSİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KAZIM SERKAN ŞİMŞEK
MUHAMMED TOPAÇ
MUSTAFA SELVİ
BUHARİ MÜSLİM YETİK
BBP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÜNAL BACIK
BAYRAM AKKAŞ
HÜSEYİN İŞERİ
VOLKAN ÇALI
2018 Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Aksaray cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 76,2’sini alırken, Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharreme İnce oyların yüzde 14,2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,1’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,6’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.
2018 Aksaray milletvekili genel seçim sonuçları
Aksaray Cumhur İttifakı oy oranı % 76,7 olurken, AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Aksaray oy oranı yüzde 21,3’ünü aldı. İYİ Parti Aksaray’da 1 milletvekili çıkardı.
2018 seçim sonuçları Aksaray’da kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Aksaray 27. dönem milletvekilleri şunlardır:
- İlknur İnceöz (AK Parti)
- Cengiz Aydoğdu (AK Parti)
- Ramazan Kaşlı (MHP)
- Ayhan Erel (İYİ Parti)
2018 Aksaray'da hangi parti ne kadar oy aldı?
Aksaray 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 56,1
- MHP % 20,5
- İYİ Parti % 10,5
- CHP % 9,9
- HDP % 1,3
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Aksaray seçim sonuçları
AK Parti Aksaray Belediye başkan adayı Evren Dinçer oyların % 40,47’sini alırken, MHP adayı Sefer Alkan ise oyların % 39,37’sini aldı.