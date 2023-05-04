Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan

takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içinde 60 milyon 843, yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu duyurdu. Şırnak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli