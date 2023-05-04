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Aksaray seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

Türkiye'de 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başlayan yurt dışı seçmenler sandıklara yoğun ilgi gösteriyor. 2023 seçimleri için Aksaray’da 296.182 seçmen 970 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Aksaray 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Aksaray’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Aksaray milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Aksaray seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

14:12 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aksaray seçim sonuçları

Aksaray seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan
takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içinde 60 milyon 843, yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu duyurdu. Şırnak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli
Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Aksaray ilinin 2 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili MHP’ye gitti, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %86,93 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Aksaray 2018 seçim sonucu ne? Aksaray önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? Aksaray AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

Aksaray seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Aksaray seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Aksaray Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Aksaray cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ AKSARAY MİLETVEKİLİ ADAYLARI

CENGİZ AYDOĞDU

HÜSEYİN ALTINSOY

SEVİNÇ KASAL

SİNAN ÖZKAN

MHP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RAMAZAN KAŞLI

MUSTAFA ZAVLAK

ÇİĞDEM ER

FATİH DOĞAN

İYİ PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TURAN YALDIR

ALİ ABBAS ERTÜRK

NACİYE AKKUŞ TÜRK

GÜRSEL KESKİN

YENİDEN REFAH PARTİSİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KAZIM SERKAN ŞİMŞEK

MUHAMMED TOPAÇ

MUSTAFA SELVİ

BUHARİ MÜSLİM YETİK

BBP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÜNAL BACIK

BAYRAM AKKAŞ

HÜSEYİN İŞERİ

VOLKAN ÇALI

2018 Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Aksaray cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 76,2’sini alırken, Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharreme İnce oyların yüzde 14,2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,1’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,6’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Aksaray milletvekili genel seçim sonuçları

Aksaray Cumhur İttifakı oy oranı % 76,7 olurken, AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Aksaray oy oranı yüzde 21,3’ünü aldı. İYİ Parti Aksaray’da 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçim sonuçları Aksaray’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Aksaray 27. dönem milletvekilleri şunlardır:

  1. İlknur İnceöz (AK Parti)
  2. Cengiz Aydoğdu (AK Parti)
  3. Ramazan Kaşlı (MHP)
  4. Ayhan Erel (İYİ Parti)

2018 Aksaray'da hangi parti ne kadar oy aldı?

Aksaray 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 56,1
  2. MHP % 20,5
  3. İYİ Parti % 10,5
  4. CHP % 9,9
  5. HDP % 1,3

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Aksaray seçim sonuçları

AK Parti Aksaray Belediye başkan adayı Evren Dinçer oyların % 40,47’sini alırken, MHP adayı Sefer Alkan ise oyların % 39,37’sini aldı.

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