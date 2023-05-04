14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi için sandık başına giderek oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Niğde

sonuçları için gözler Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı