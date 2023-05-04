Niğde seçim sonuçları
Niğde seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Niğde seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
AK PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CEVAHİR UZKURT
YAVUZ ERGUN
İBRAHİM BALOĞLU
MEMLEKET PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
UFUK TEKELİ
FEHMİ MERAL
TAYYİP ÖKMEN
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HULUSİ KİPER
SERDAL KALEMİŞ
HÜSEYİN BABAOĞLU
YENİDEN REFAH PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ALİ SELMAN IŞIK
TANER GÜMÜŞ
MEHTAP TEMELTAŞ
MHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CUMALİ İNCE
EMRULLAH TÜRE
AHMET YASİN ŞENTÜRK
CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖMER FETHİ GÜRER
SEVGİ ÖZBEK
OZAN SAKARYA
İYİ PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MÜMİN İNAN
OLGUN EYTEMİŞ
FETDAH GÜLTEKİ
2018 Niğde Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Niğde cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 61,6’sını alırken, Niğde Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharreme İnce oyların yüzde 25,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,4’ünü, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,6’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.
2018 Niğde milletvekili genel seçim sonuçları
Niğde Cumhur İttifakı oy oranı % 64,6 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Niğde oy oranı yüzde 33,2’sini aldı. CHP Niğde’de 1 milletvekili çıkardı.
2018 Niğde’de kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Niğde milletvekilleri şunlardır:
- Yavuz Ergun (AK Parti)
- Selim Gültekin (AK Parti)
- Ömer Fethi Gürer (CHP)
2018 Niğde'de hangi parti ne kadar oy aldı?
Niğde 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 43,1
- MHP % 20,8
- CHP % 20,2
- İYİ Parti % 11,8
- HDP % 1,7
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Niğde seçim sonuçları
AK Parti Niğde Belediye başkan adayı Emrah Özdemir oyların % 37,13’ünü alırken, İYİ Parti adayı Mümin İnan ise oyların % 28,12’sini aldı.