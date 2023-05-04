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Niğde seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Niğde seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçiminde Niğde’de 258.035 seçmen 820 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Niğde 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Niğde’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Niğde milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Niğde seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

14:37 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Niğde seçim sonuçları

Niğde seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi için sandık başına giderek oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Niğde
sonuçları için gözler Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı
ile ittifakların oy oranlarında olacak. YSK verilerine göre Niğde 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Niğde’de 2 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %87,77 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Niğde seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Niğde seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Niğde seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

AK PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CEVAHİR UZKURT

YAVUZ ERGUN

İBRAHİM BALOĞLU

MEMLEKET PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

UFUK TEKELİ

FEHMİ MERAL

TAYYİP ÖKMEN

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HULUSİ KİPER

SERDAL KALEMİŞ

HÜSEYİN BABAOĞLU

YENİDEN REFAH PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ALİ SELMAN IŞIK

TANER GÜMÜŞ

MEHTAP TEMELTAŞ

MHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CUMALİ İNCE

EMRULLAH TÜRE

AHMET YASİN ŞENTÜRK

CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖMER FETHİ GÜRER

SEVGİ ÖZBEK

OZAN SAKARYA

İYİ PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MÜMİN İNAN

OLGUN EYTEMİŞ

FETDAH GÜLTEKİ

2018 Niğde Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Niğde cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 61,6’sını alırken, Niğde Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharreme İnce oyların yüzde 25,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,4’ünü, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,6’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.

2018 Niğde milletvekili genel seçim sonuçları

Niğde Cumhur İttifakı oy oranı % 64,6 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Niğde oy oranı yüzde 33,2’sini aldı. CHP Niğde’de 1 milletvekili çıkardı.

2018 Niğde’de kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Niğde milletvekilleri şunlardır:

  1. Yavuz Ergun (AK Parti)
  2. Selim Gültekin (AK Parti)
  3. Ömer Fethi Gürer (CHP)

2018 Niğde'de hangi parti ne kadar oy aldı?

Niğde 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 43,1
  2. MHP % 20,8
  3. CHP % 20,2
  4. İYİ Parti % 11,8
  5. HDP % 1,7

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Niğde seçim sonuçları

AK Parti Niğde Belediye başkan adayı Emrah Özdemir oyların % 37,13’ünü alırken, İYİ Parti adayı Mümin İnan ise oyların % 28,12’sini aldı.

Kırklareli seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları
Kırklareli seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına giderek oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Kırklareli seçim sonuçları için gözler Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy oranlarında olacak. YSK verilerine göre Kırklareli 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Kırklareli’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kırklareli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kırklareli seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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