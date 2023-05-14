14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi için sandık başına giderek oy kullanacak. Bitlis seçim sonuçları için gözler Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy oranlarında olacak. YSK verilerine göre Bitlis 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Bitlis’te hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bitlis milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bitlis seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.