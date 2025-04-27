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Amatör maçta ortalık karıştı: Futbolcular birbirine girdi

Amatör maçta ortalık karıştı: Futbolcular birbirine girdi

23:1427/04/2025, Pazar
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Amatör maçta futbolcular birbirine girdi: İşte o anlar
Amatör maçta futbolcular birbirine girdi: İşte o anlar

Samsun Süper Amatör Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçında Termespor ile Genç Bafraspor karşı karşıya geldi. Terme İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bitiş düdüğüyle birlikte Termespor ve Genç Bafrasporlu futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları birbirine tekmeler ve yumruklarla saldırdı. Kulüp yöneticileri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Ancak kavga saha içine yayıldı. Taraftarların da karıştığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.


Olaylar, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaşanan kavga, cep telefonu kameralarına da yansıdı.


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Amatör maçta ortalık karıştı: Futbolcular birbirine girdi
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Amatör maçta ortalık karıştı: Futbolcular birbirine girdi