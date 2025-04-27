Bitiş düdüğüyle birlikte Termespor ve Genç Bafrasporlu futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları birbirine tekmeler ve yumruklarla saldırdı. Kulüp yöneticileri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Ancak kavga saha içine yayıldı. Taraftarların da karıştığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.