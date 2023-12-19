Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavına katılım sağlayan öğrenciler, vize sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki AÖF vize sınavının sonuçları açıkladı mı? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı.
AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖF vize sınavının sonuçlarını erişime açtı. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan görüntülenebilecek. İşte e-devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını e-devlet üzerinden ya da aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
AÖF geçme notu, Öğrenci Değerlendirme Sistemine göre belirlenmektedir. AÖF ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.
Açıköğretim Fakültesinde başarı notu hesaplanırken; AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınır.
AÖF 2023-2024 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Öğretim Yılı Sınav Tarihlerine göre Güz Dönemi final sınavları 20- 21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Açıköğretim Fakültesinde başarı notu hesaplanırken; AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınır.