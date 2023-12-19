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Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları erişime açıldı: Açıköğretim Fakültesi geçme notu hesaplandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖF vize sınavının sonuçlarını erişime açtı. Peki AÖF Güz Dönemi final sınavları ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı.

Vedat Yavuz
13:03 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 13:05 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
AÖF sınav sonuçları
AÖF sınav sonuçları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavına katılım sağlayan öğrenciler, vize sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki AÖF vize sınavının sonuçları açıkladı mı? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı.

AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖF vize sınavının sonuçlarını erişime açtı. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan görüntülenebilecek. İşte e-devlet AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını e-devlet üzerinden ya da aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF geçme notu, Öğrenci Değerlendirme Sistemine göre belirlenmektedir. AÖF ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

Açıköğretim Fakültesinde başarı notu hesaplanırken; AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınır.

AÖF 2023-2024 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Öğretim Yılı Sınav Tarihlerine göre Güz Dönemi final sınavları 20- 21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açıköğretim Fakültesinde başarı notu hesaplanırken; AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınır.



#AÖF
#AÖF sınav sonuçları
#Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
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