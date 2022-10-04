Özgün 1 milyon çocuğa anaokulu desteği verilecek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık müjdeyi verdi
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1 milyon çocuğa anaokulu desteği verilecek: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık müjdeyi verdi

Anaokulu desteği almak isteyen aileler destek yardımı için başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını merak ediyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacak ‘anaokulu desteği başvurularına ilişkin, "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli” dedi. Peki Anaokulu desteği nedir, ödemeler ne zaman yapılacak? Anaokulu desteği kimler alacak, şartları neler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anaokulu desteği nedir, ödemeler ne zaman yatacak, yapılacak? Anaokulu desteği kimler alacak, şartları neler?
Anadolu desteği nedir şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk kez uygulanacak anaokulu/ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacak.

Bakan Derya Yanık
Bakan Derya Yanık

Anaokulu destek ödemesi ne zaman yatacak?

Konuya ilişkin AA editör masasına değerlendirmede bulunan Bakan Derya Yanık ilk kez olacak Anaokulu destek ödemesi için, “Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız.” dedi.

Anaokulu desteği başvuru şartları neler?

  • Bakan Yakın, anaokulu destek başvuru şartlarına ilişkin ise, “Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli” dedi.

Anaokulu desteğinden kimler faydalanacak?

  • Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı. Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.

Anaokulu desteği nasıl alınır?

  • Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Anaokulu Destek Programı Nedir?

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başlatılacak Anaokulu/Ana Sınıfı Destek Programı'ndan 1 milyon çocuğun faydalanacağını bildirdi. İhtiyaç sahibi ailelerin 3-5 yaş aralığındaki çocukları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarına kayıt olmaları durumunda yardımdan faydalanabilecek.

Anaokulu yardımı kimlere verilir?

  • Anaokul desteği kimlere verilir? Sosyal yardım programlarına kayıtlı olan kişilerin 3 ile 5 yaş arasında bulunan çocukları bu destekten faydalanacaktır. Sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi kişiler geliri olmayan, muhtaçlık sınırı altında kalan ve dar gelirli kişilerdir.

Anaokulu yardımı için nereye başvurulur?

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım alan aileler adına anaokulu desteği ödemesi gerçekleştiriyor. Sosyal yardımlar için e-Devlet üzerinden başvurular alınıyor.

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