Akdeniz mutfağına özgü lezzet olan ançuez, yapımı kolay bir o kadar lezzetli ezme çeşitlerinden bir tanesi. Ançuez, zengin ve hafif bir balık lezzeti sunarak, yemeklere eşsiz bir derinlik ve zenginlik katar. Akdeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetini aşağıda vereceğimiz adımlarla çok pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Peki, ançuez nasıl yapılır, hangi tariflerde kullanılır? İşte tüm detaylar.

ANÇUEZ NEDİR?

Ançuez, genellikle hamsi veya sardalya gibi küçük, yağlı balıklardan yapılan bir tür tuzlu balık ürünüdür. Genellikle tuzda bekletilir ve daha sonra yağda saklanır. Bu işlem, balığın kendine has lezzetini yoğunlaştırır ve uzun süre taze kalmasını sağlar.

ANÇUEZ NASIL YAPILIR?

İşte evde ançuez yapımı için adım adım bir rehber:

Malzemeler

> Taze sardalya veya hamsi balıkları

> Bol miktarda deniz tuzu

> Zeytinyağı (isteğe bağlı)

> Baharatlar (isteğe bağlı, örneğin defne yaprağı, biberiye)

Hazırlık

Balıkları Temizleme:

Balıkları iyice yıkayın ve temizleyin. Başlarını çıkarın ve iç organlarını temizleyin.

Balıkları bir kez daha yıkayın ve fazla suyun süzülmesini sağlayın.

Tuzlama İşlemi:

Bir kapta, balıkların her tarafını kaplayacak şekilde deniz tuzu serpin.

Balıkları kapın içine katmanlar halinde yerleştirin ve her katmanın arasına bolca tuz serpin.

En üst katmanın da tuzla kaplandığından emin olun.

Balıkları Dinlendirme:

Kapı, hava almayacak şekilde kapatın ve balıkları tuzda 2-3 hafta boyunca dinlendirin. Bu süreç, balıkların kurumasını ve lezzetinin yoğunlaşmasını sağlar.

Kapı serin ve kuru bir yerde saklayın.

Tuzdan Arındırma:

Tuzlama sürecinin sonunda balıkları tuzdan çıkarın ve hafifçe yıkayın.

Balıkları temiz bir bezle kurulayın.

Yağda Bekletme:

Balıkları sterilize edilmiş bir kavanoza yerleştirin.

İsteğe bağlı olarak, aromatik bitkiler (defne yaprağı, biberiye vb.) ekleyin.

Balıkların üzerini örtecek kadar zeytinyağı ekleyin.

Olgunlaştırma:

Kavanozu kapatın ve balıkları yağda en az birkaç hafta, tercihen birkaç ay boyunca olgunlaştırın.

Kavanozu serin ve karanlık bir yerde saklayın.

Servis

Ançuezler, olgunlaştırıldıktan sonra çeşitli tariflerde kullanıma hazırdır. Yağdan çıkardığınız ançuezleri dilerseniz direkt olarak tüketebilir veya çeşitli yemeklerde kullanabilirsiniz.

ANÇUEZ KALORİSİ KAÇ?

100 gram Ançüez, ortalama 168 kaloriye , 0,08 karbonhidrata, 23,12 proteine ve 7,76 yağ değerine sahiptir.

ANÇUEZ NERELERDE, HANGİ TARİFLERDE KULLANILIR?

Ançuezli Pizza: İtalyan pizzalarının klasik bir versiyonudur. Ançuez, domates sos, zeytin, kapari ve mozzarella peyniri ile hazırlanır.

Caesar Salatası: Orijinal Caesar salatası tarifi, ançuezli bir sos içerir. Ançuez, sarımsak, limon suyu, hardal, zeytinyağı ve Parmesan peyniri ile karıştırılarak salatanın üzerine dökülür.

Ançuezli Spagetti (Spaghetti alla Puttanesca): Bu klasik İtalyan yemeği, ançuez, zeytin, kapari, domates ve sarımsakla hazırlanan bir sosla servis edilir.

Ançuezli Tapenade: Ançuez, zeytin, kapari, sarımsak ve zeytinyağının karıştırılmasıyla hazırlanan Akdeniz usulü bir ezme.

Ançuezli Börek: Ançuez, feta peyniri, ıspanak ve baharatlarla birleştirilerek yufka veya milföy hamuru içine sarılır ve fırında pişirilir.

Ançuez ve Domatesli Bruschetta: Ançuez, domates, fesleğen ve zeytinyağı ile hazırlanan basit ama lezzetli bir İtalyan atıştırmalığı.

Ançuezli Salata: Ançuez, taze yeşillikler, çeri domates, siyah zeytin ve dilimlenmiş soğan ile karıştırılır. Zeytinyağı ve limon suyu ile tatlandırılır.

Ançuezli Biber Dolması: Ançuez, pirinç, domates, baharatlar ve otlar ile birlikte karıştırılarak dolmalık biberlerin içine doldurulur ve fırında pişirilir.

Ançuezli Patates Salatası: Haşlanmış patates, ince dilimlenmiş ançuez, taze otlar ve zeytinyağı ile hazırlanan hafif ve lezzetli bir salata.

Ançuez ve Zeytinli Focaccia: Ançuez ve zeytinler focaccia hamurunun üzerine yerleştirilir ve fırında pişirilerek lezzetli bir İtalyan ekmek elde edilir.







