Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 2024 belli oldu. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Büyükşehirlerde hangi partiyi, hangi aday temsil edecek araştırılıyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyükşehirlerden aday olan isimlerin aldığı oy oranlarına yenisafak.com seçim ekranında kolaylıkla ulaşabilirsiniz.