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Ankara Seçim Sonuçları ve Oy Oranları yenisafak.com'da olacak! 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi

Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek. Ankara yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. "Ankara'da kim kazandı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?" gibi soruların yanıtı ve Ankara seçim sonuçları ilçe ilçe oy oranları yenisafak.com'da...

14:32 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankara seçim sonuçları
Ankara seçim sonuçları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 2024 belli oldu. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Büyükşehirlerde hangi partiyi, hangi aday temsil edecek araştırılıyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyükşehirlerden aday olan isimlerin aldığı oy oranlarına yenisafak.com seçim ekranında kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Ankara Seçim Sonuçları ve Oy Oranları yenisafak.com'da olacak

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. 31 Mart yerel seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
ve ilçe ilçe oy oranları yenisafak.com'da anlık olarak yayınlanacak.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçlarına 31 Mart 2024 Pazar günü oy sayımının sona ermesiyle birlikte an be an Yenişafak seçim ekranından ulaşabileceksiniz.

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:

AK Parti: Turgut Altınok

İyi Parti: Cengiz Topel Yıldırım

Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene

Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak

Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan

Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

Ocak Partisi: Murat Yardımcı

Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

Millet Partisi: Salih Koç

Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

Saadet Partisi: Cafer Güneş

Vatan Partisi: Utku Reyhan.

Bağımsız adaylar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi.

Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.



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