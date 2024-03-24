|
Gündem

AK Partİ'nin Ankara Adayı Turgut Altınok: Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez

AK Parti Ankara Büyükşehir (ABB) Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez. Bütün c, Atatürk Cumhuriyet Kulemize hayran. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde borçtan başka bir şey yok" dedi.

17:03 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 17:25 - 24/03/2024 Pazar
DHA
Turgut Altınok
Turgut Altınok

Turgut Altınok, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kırşehir Kaman Meşeköy Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Altınok, 31 Mart yerel seçimlerinde halkı sandığa davet ederek, "Yavaş'la beraber Ankara karanlığa gömüldü. Ne yapacağız 31 Mart'ta; Ankara'nın ışıklarını yakacak mıyız?" dedi. Keçiören'de var olan hizmetlerin devam etmesi gerektiğini belirten Altınok, "Keçiören'in parklarında, sokaklarında huzur olmalı. Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayalleri yetişmez. Bütün Türkiye, Atatürk Cumhuriyet Kulemize hayran. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde borçtan başka bir şey yok" diye konuştu.

"Hain sitelere para veriyor"

Mansur Yavaş'ın ekibinin PKK terör örgütü ile iş birliği içinde olduğunu öne süren Altınok, "Sayın Yavaş'ın basın danışmanı mıdır nedir, PKK'lı sitelere 'Altınok'un aleyhinde haber yapın' diye talimat veriyor. Bunların hepsi belli. Bir tanesini cezaevine attılar. Bunlar, PKK'lı hesaplar. Türkiye Cumhuriyeti'ne söven, Cumhurbaşkanımıza, Atatürk'e söven, bayrağımıza söven hain sitelere para veriyor. PKK'lı sitelere ABB'nin parasını veriyor. Bunlar, makam için her şeyini satan insanlar. Soygun düzeni, Altınok'un karşısında. Karşımızda rant imparatorluğu var karşımızda. Altınok, soygun çetelerinin adayı değil. Soygun düzeninin korkusu şu; 'Altınok gelirse Ankara'daki soygun dönemi biter; Ankara'nın sahibi biziz' diyorlar. Yüzlerinde bir maske var. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor" dedi.

#AK Parti
#Turgut Altınok
#Mansur Yavaş
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yerel seçim belediye başkan adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri: İşte 2024 seçimleri oy pusulası örneği