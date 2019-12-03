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Ankara'da kamu konutlarının satış ihalesi

Ankara'da kamu konutlarının satış ihalesi

Ankara Çankaya ilçesinde bulunan kamu konutları ihale ile satılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara'da kamu konutlarının satış ihalesi

Ankara'da kamu konutlarının satış ihalesi

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan kamu konutlarının satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 9- 12 Aralık 2019 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Anıt Emlak Müdürlüğü Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Çankaya/Ankara adresinde ayrı ayrı yapılacak.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Çankaya Servisinde görülebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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