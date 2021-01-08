Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

İhale 20 Ocak 2021 tarihinde saat 10:33’te KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 35 ve 36. Mad. hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

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