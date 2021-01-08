Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

İhale 20 Ocak 2021 tarihinde saat 10:33’te KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 35 ve 36. Mad. hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.
Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsinizDaha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
İhale 20 Ocak 2021 tarihinde saat 10:33’te KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 35 ve 36. Mad. hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.
Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsinizDaha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum