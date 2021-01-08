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Kocaeli B.B.Başkanlığı'na ait film plato alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 57.160m2 kullanım alanlı arsa ve üzerinde bulunan 20.702 m2 kullanım alanlı bina, Film Platosu Alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle kirayla verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak

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