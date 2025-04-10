Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporunda Ankara'da kar yağışının etkili olması beklendiği belirtilmişti. Kar yağışı beklentileri sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği de gündeme gelmişti. Son dakika açıklaması ise Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Peki Yarın Ankara'da okullar tatil edildi mi? Kamu çalışanları tatil mi? İşte valilik açıklamaları.
Son dakika gelişmesi olarak Ankara Valisi Vasip Şahin, okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte öğrencilerin de heyecanla beklediği tatil haberi.
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (11 NİSAN CUMA)
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 santimetreye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ila 60 km/h) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime il genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."
Başkentte yarın kar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde kar yağışı ve don beklendiğini bildirdi.
Yusuf Ziya Yavuz, yarın Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışının başlayacağını belirterek, "Cuma günü saat 15.00-16.00'ya kadar Ankara'da aralıklarla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Yavuz, yüksek kesimlerde 10-15 santimetre ve şehir merkezinde ise yaklaşık 3 ila 5 santimetre kar örtüsü beklendiğini söyledi.
Kentte sıcaklıkların hızlı şekilde düşeceğine dikkati çeken Yavuz, "Bugün Ankara'da 7 derece olan maksimum sıcaklık yarın 2 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise bu gece 1 derece civarında seyredecek." bilgisini verdi.
Yavuz, kar yağışının öğleden sonra etkisini yitireceğini aktararak, "Sistem doğuya doğru hareket ediyor ve Ankara'da yağış kesiyor. Yağışın kesmesiyle birlikte de Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece -5 dereceyi göreceğiz şehir merkezinde. Cumartesi gündüz ise 5 derece civarında olacak." dedi.
Yavuz, pazar günü hafif kar yağışı ihtimali bulunduğunu, pazartesiden itibaren ise Ankara'da yağış beklenmediğini kaydetti.