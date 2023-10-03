Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Emre Belözoğlu oldu. Başkent ekibi yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'nu resmen açıkladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

EMRE BELÖZOĞLU MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran ve üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Sarı lacivertli ekip Emre Belözoğlu ile el sıkıştı. Emre Belözoğlu, Başkent ekibinin yöneticileriyle bir araya gelip resmi sözleşmeye imza atacak.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980 yılında Fatma Belözoğlu ve Mehmet Belözoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da doğdu.

Mensucat Santral Orta Okulu'nda oynadığı yıllarda Zeytinburnuspor'da forma giyen Emre, lise öğrenimini ise Şehremini Lisesi'nde tamamladı.

Orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcu Emre Belözoğlu, 2004 yılında Brezilya'lı futbol efsanesi Pele'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı.

Emre Belözoğlu, futbola amatör bir kulüp olan Yenidoğan Güneşspor'da başladı ve 3 yıl boyunca altyapısında oynadı. Daha sonra 5 yıl boyunca Zeytinburnuspor altyapısında forma giyen Emre Belözoğlu, 12 Temmuz 1995'te Galatasaray'a transfer oldu ve 1 yıl altyapıda forma giydi.

1997-98 sezonundan itibaren sezonda düzenli olarak forma giymeye başladı. İkinci sezonunda 23 lig maçında görev aldı ve bu maçlarda 2 gol attı. Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası başarıları bulunmaktadır.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1996-2001 Galatasaray

2001-2005 Inter

2005-2008 Newcastle United

2008-2012 Fenerbahçe

2012 Atlético Madrid

2013-2015 Fenerbahçe

2015-2019 İstanbul Başakşehir

2019-2020 Fenerbahçe

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2020-2021 Fenerbahçe (sportif direktör)

2021 Fenerbahçe (geçici)

2021- İstanbul Başakşehir

EMRE BELÖZOĞLU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1994-1995 Türkiye U-15

1995-1997 Türkiye U-16

1996-1997 Türkiye U-17

1997 Türkiye U-18

1998-1999 Türkiye U-21

2000-2019 Türkiye







