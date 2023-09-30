Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım geriden gelerek 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Zaha ve 69. dakikada Hayrullah kendi kalesine attı. Konuk ekibin tek golünü ise 48. dakikada Renaldo Cephas kaydetti.





Alınan bu sonucun ardından Galatasaray maç fazlasıyla 19 puanla liderlik koltuğuna yükseldi. Ankaragücü ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.





Zaha ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görevlendirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un MKE Ankaragücü maçında sol kanatta görev verdiği Zaha, daha önce forma giydiği 5 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.





Abdülkerim Bardakcı ligde ilk kez yedek

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı. Abdülkerim Bardakcı, ligin ilk 6 haftasındaki maçların tamamında 90'ar dakika sahada kalmıştı. Tecrübeli savunma oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde de ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takımın diğer savunma oyuncularından Victor Nelsson, İstanbulspor maçının ardından MKE Ankaragücü maçına da yedek başladı.





Ziyech yine kadroda yok

Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçından sonra MKE Anakaragücü karşılaşmasında da kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ziyech'in ufak ağrıları olduğunu ve Faslı futbolcuyu riske etmemek için kadroya almadıklarını söyledi. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş da kadroda bulunmadı. Bu arada Almanya'nın Bayern Münih ekibinden transfer edilen genç futbolcu Eyüp Arın ise maçta yedekler arasında yer aldı.





Galatasaray-Ankaragücü maç özeti

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, barajdaki rakip futbolcunun kafasına da çarpan topu kaleci Bahadır Güngördü son anda kornere çeldi.

7. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün uzanarak müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Morutan'ın çektiği şutta, uzak köşede kaleci Muslera son anda topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

29. dakikada Angelino'nun sol kanattan yaptığı ortada, Kerem Aktürkoğlu'nun kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Zaha'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

35. dakikada Angelino'nun sol taraftan açtığı ortada, arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

40. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Zaha'nın şutunda savunmadan Mujakic'in ters vuruşu sonrası top az farkla yandan kornere çıktı.

45+3. dakikada Boey'in sağ kanattan attığı pas sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

48. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Renaldo Cephas, topla birlikte ceza sahasına girdi. Cephas’ın, kaleci Fernando Muslera’yla karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarak ağlara gitti. 0-1

53. dakikada sol taraftan Angelino’nun ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Kerem Demirbay’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Angelino’nun pasında topla buluşan Wilfried Zaha rakibini geçip yaptığı vuruşta kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

59. dakikada ceza yayı gerisinden Zaha’nın pasında, ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tete, kaleci Bahadır Güngördü’yü de geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69. dakikada Tete’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sacha Boey’in kaleci Bahadır’ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta kaleye giden topu Hayrullah yatarak uzaklaştırdı. VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi. 2-1

82. dakikada sağ taraftan Dries Mertens’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Mauro Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadele 2-1 sona erdi.



