Altın Fiyatları - Canlı Altın Kuru, Güncel Bugün Anlık Altın Fiyatı
Altın Fiyatı (Güncel) - Bugün Canlı Altın Fiyatları
- Altın ons alış fiyatı 1.938,01 dolar
- Altın ons satış fiyatı 1.938,34 dolar
Gram altın ne kadar?
- Gram altın alış fiyatı 1.746,90 TL
- Gram atın satış fiyatı 1.747,11 TL
Çeyrek altın ne kadar?
- Çeyrek altın alış fiyatı 2.946,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı 2.981,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
- Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.778,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.880,00 TL
Yarım altın ne kadar?
- Yarım altın alış fiyatı 5.906,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı 5.960,00 TL
Ata altın ne kadar?
- Ata altın alış fiyatı 11.873,63 TL
- Ata altın satış fiyatı 12.175,33 TL
14 ayar altı gram fiyatı kadar?
- 14 ayar bilezik alış fiyatı 1.004,73 TL
- 14 ayar bilezik satış fiyatı 1.195,23 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
- 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.646,90 TL
- 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.663,01 TL
Çeyrek Altın
Çeyrek Altın, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmaktadır. Cumhuriyet Altını olarak bilinen altının çeyreğidir. Ziynet Altın ve Ata Altını olarak iki türü vardır. Meskük ya da Ata Altını olarak anılan çeyrek altın 1.80 gr, Ziynet Altın ise 1.75 gr’dır. İki tür arasındaki fark sadece gram yönünde olup saflık açısından aynıdır.
Yarım altın
Canlı Altın Döviz Kuru
Altın yatırımı yapmak genellikle gram altın tercih edilir. Gram altınlar, uluslararası standart olan 995/1000 saflıktadır. Altın yatırımı yapmaktaki temel prensip altın düşükken nakit paranızı altına çevirmek ve altın fiyatı yükseldiğinde yeniden nakit paraya çevirerek kâr elde etm prensibine dayalıdır. Güncel altın ve döviz fiyatlarını buradan takip ederek birikimlerinize yön verebilirsiniz.
Anlık Altın Fiyatları
Altındaki fiyat değişikliklerinden yararlanarak al-sat işlemi ile kazanç elde etmek istiyorsanız altın fiyatlarını anlık olarak takip etmeniz gerekir. Altın fiyatları bugün ne kadar diye merak ediyorsanız güncel altın kuru yer almakta.
Altın Hesaplama
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Gram Altın Hesaplama
Altın Ne Zaman Yükselir?
Altın fiyatları hem ülkemizdeki hem de dünyadaki ekonomi ve siyaset olaylarına göre değişiklik gösterebiliyor. Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın kurunu anlık takip edebilirsiniz.
Altın neden yükselir sorusunu yanıtlayacak olursak öncelikle altının fiyatının yerel olarak belirlenmediğini belirtmemiz gerekir. Altının değeri tüm dünyada aynıdır ancak ülkelerin para birimlerine göre karşılığı farklıdır. Tüm dünyada işlem gördüğü için altın piyasası asla kapanmaz ve dünyadaki tüm ekonomik hareketler altının fiyatını belirler. Bunun yanı sıra altın fiyatını belirleyen bir değer etmen arz ve talep. Altına olan talebin arttığı dönemlerde fiyatında yükseliş olur.
Canlı Altın Fiyatları
Cumhuriyet Altın
Ata altın
22 ayar bilezik
Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı
Analistler, Powell’ın Cuma günü yapacağı konuşmanın Fed faiz kararına ışık tutacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde düşen altın fiyatları ile ilgili uyarıda bulundu.
Altın fiyatlarında ekim ayında rekor seviyelere tırmanabileceğini dikkat çeken Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının da altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti.
"Fırsatı değerlendirin, ekim ayında altın coşacak"
Altın fiyatlarının gelecek hafta itibariyle 1930 ve 1960 dolar seviyelerine hızlı bir şekilde yükseleceğini tahmin ettiğini söyleyen Memiş, yatırımcıları fırsatı değerlendirmeleri önerisinde bulundu. Memiş, fiyatlamalarla ilgili "2023 yılı Ekim ayı itibarıyla 2 binin üzerine hızlı ataklar öncesi mevcut durumu yorumlamak önemli" dedi. Memiş, ekim ayının altın fiyatlarında coşkulu yükselişlere sahne olacağını ve bu dönemin yatırımcılar için önemli bir fırsat sunabileceğini dile getirdi.