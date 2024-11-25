Antalya Havalimanı'nda iniş yapan uçakta yangın paniği yaşandı. Saat 21.34’te Antalya

Havalimanı’na iniş yapan uçak, yangın nedeniyle acil durum çağrısı yaptı. Hava

Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, olay yerine yalnızca 23 saniyede ulaştı.

Saat 21.36’da başlayan hızlı müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına

alınırken, 21.43’te yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ANTALYA HAVALİMANI 7 SAAT UÇUŞLARA KAPATILDI

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilirken, yangının söndürülmesi sonrası uçağın park pozisyonuna alındığı açıklandı. Olayın ardından Antalya Havalimanı yaklaşık 7 saat uçuşlara kapatıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayla ilgili bir açıklama yaparak, uçağa pilotların acil durum çağrısı üzerine 21.36'da hızlı bir şekilde müdaha edilerek 89 yolcu ve 6 mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.

Antalya Havalimanı'nda inişler olay nedeniyle gece saat 03.00'a kadar iptal edildi.

ANTALYA HAVALİMANI UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Rusya’nın Soçi Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na seyahat eden Azimuth Airlines’a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34’da Antalya havalimanına indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır.

Yangına 21.36’da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir.

Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43’te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır.

Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00’a kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir."



