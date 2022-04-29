Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Antalya Bayram Namazı Saati Antalyada bayram namazı saat kaçta kılınacak? (2 Mayıs)
ÖZGÜN HABERLER

Antalya Bayram Namazı Saati: Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (2 Mayıs)

Antalya bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayrama kavuşulacak. Bayramın hafta sonunun hemen ardından başlaması ve üç boyunca devam edecek olması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Antalya'da Ramazan Bayramı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet takvimine göre 2 Mayıs Antalya bayram namazı saati...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyada bayram namazı saat kaçta kılınacak? Antalya Ramazan Bayramı namaz saati 2 Mayıs 2022
Antalya bayram namazı saati

Müslüman alemi bayramdan önce, il il bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Antalya bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Antalya bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde....

ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? (2 MAYIS)

2 Mayıs Pazartesi günü Antalya'da Ramazan Bayramı namazı saat 06:33'de kılınacak.

İstanbul bayram namazı saatleri: 2 Mayıs İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?
ÖZGÜN
İstanbul bayram namazı saatleri: 2 Mayıs İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?

Ankara'da Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? (2 Mayıs 2022)
ÖZGÜN
Ankara'da Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? (2 Mayıs 2022)

İzmir bayram namazı saati: 2 Mayıs İzmir'de bayram namazı kaçta kılınacak?
ÖZGÜN
İzmir bayram namazı saati: 2 Mayıs İzmir'de bayram namazı kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekattır. Bayram namazının kılınışı şu şekildedir:

1. REKAT

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

2. REKAT

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

İstanbul Valiliği Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı
GÜNDEM
İstanbul Valiliği Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı
Zelenskiyye suikast girişimi

Zelenskiy'ye suikast girişimi

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Havalimanlarında bayram hareketliliği

Havalimanlarında bayram hareketliliği

​193 binin üzerinde yolcu bugün uçacak.
CHPli İBBde çalışan PKKlı Şafak Duran tutuklandı

​Boya fabrikasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Dünya tarihinde bir ilk: Hediyeleriyle birlikte gömülmüş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.