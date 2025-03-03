Antalya'da yaşayan ve Ramazan ayının üçüncü gününde oruçlarını tutanlar, 3 Mart 2025 tarihli Antalya iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Antalya'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Antalya iftar vakti.

ANTALYA İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Diyanet Ramazan imsakiyesi 2025 ile Ramazan’ın 3. günü 3 Mart Pazartesi günü Antalya iftar vakti vakti 19:00 olarak açıklandı.

İLÇE İLÇE ANTALYA İFTAR VAKİTLERİ

3 Mart Pazartesi günü Antalya ilçeleri iftar vakitleri

Akseki İftar Vakti: 18:55

Aksu İftar Vakti: 18:59

Alanya İftar Vakti: 18:55

Demre İftar Vakti: 19:03

Elmalı İftar Vakti: 19:03

Finike İftar Vakti: 19:02

Gazipaşa İftar Vakti: 18:54

Gündoğmuş İftar Vakti: 18:55

İbradı İftar Vakti: 18:56

Kaş İftar Vakti: 19:05

Kemer İftar Vakti: 19:01

Korkuteli İftar Vakti: 19:02

Kumluca İftar Vakti: 19:02

Manavgat İftar Vakti: 18:57

Serik İftar Vakti: 18:58

Döşemealtı İftar Vakti: 19:00

Kepez İftar Vakti: 19:00

Konyaaltı İftar Vakti: 19:00

Muratpaşa İftar Vakti: 19:00

İftar Duası Okunuşu

İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İftar Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

Allah Resûlü (sas) iftarla ilgili tavsiyeleri nelerdir?

İftar vakti, müminler için sevinç ve huzur vaktidir. Bu vaktin girmesiyle Allah’ın rızası için açlığa, susuzluğa, orucun sıhhatine zarar verecek tutum ve davranışlara karşı sabreden, oruca özel yasaklardan uzak durmayı başaran ihlâslı gönüller için bütün bu yasaklar kalkar. Bu vakit, Resûlullah’ın (sas), “Şüphesiz her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennem ateşinden) azat edilenler vardır. Bu (azat etme işlemi Ramazan"da) her gece olur.” (İbn Mâce, Sıyâm, 2) sözleriyle ifade ettiği üzere, bağışlanma vaktidir. Yine Hz. Peygamber, “...Müminin iki sevinci vardır: Birisi iftar vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri Rabbine kavuştuğu zaman orucunun (mükâfatından kaynaklanan) sevincidir.” (Müslim, Sıyâm, 163) buyurmuştur.

Ramazan ayının müstehap olan uygulamalarından bir tanesi de iftarlarımızı acele yapmak, akşam namazını kılmadan önce oruçlarımızı açmaktır.

Allah Resûlü (sas) akşam namazını kılmadan önce orucunu birkaç yaş hurmayla, yaş hurma bulamadığı zaman kuru hurmayla , o da yoksa birkaç yudum suyla açardı. Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle açmak ise mendup , başka bir deyişle hoş bir davranıştır. Resûlullah’ın (sas) kış günlerinde kuru hurma ile yaz günlerinde ise su ile orucunu açtığına dair rivayetler de vardır.

Peygamberimizi (sas) sahura kalkmayı teşvik edip iftar yapmaksızın iki orucu ((visâl orucu)) birbirine eklemeyi de yasaklamıştır.

Bununla beraber, orucunu açacak kimselere özellikle fakirlere iftar yemeği verilmesini teşvik etmiştir Zeyd b. Hâlid el-Cühenî’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sas) şöyle buyurmuştur: “Bir oruçluya iftar veren, o kişinin sevabı kadar sevap elde eder. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî, Savm, 82)



