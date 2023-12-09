Trendyol Süper Lig 14. haftasında Hatayspor evinde Antalyaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 19’ Carlos Strandberg, 35’ Erdoğan Yeşilyurt, 57’ Adam Buksa, 62’ Kerim Alıcı, 71’ Guy-Marcelin Kilama ve 88’ Adam Buksa’dan (pen.) geldi. Hatayspor aldığı bu kritik galibiyetle 18 puanla 8. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 20 puanla 7. sırada yer aldı. Hatayspor - Antalyaspor maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.