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Antalyaspor evinde 10 kişi oynadığı maçta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti | ÖZET

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Ev sahibi Antalyaspor 10 kişi oynadığı maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 7’ Veysel Sarı, 13’ Adam Buksa, 42’ Güven Yalçın’dan geldi. Antalyaspor’da Erdal Rakip dakika 45’te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Antalyaspor bu sonuçla puanını 23’e çıkararak 7. sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ise 17 puanla 11. sırada yer aldı. Antalyaspor - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:40 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:46 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.
Antalyaspor,
15. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Veysel Sarı ve Adam Buksa’dan geldi. Erdal Rakip 45. dakikada kırmızı kart görerek Antalyaspor’u 10 kişi bıraktı.
- Fatih Karagümrük maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek için

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

5. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Mendes'in dokunuşundan önce kaleci Ataberk çıkıp meşin yuvarlağı aldı.

7. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu Ömer Toprak kafayla içeri çevirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Veysel Sarı'nın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

13. Safuri'nin penaltı noktasına çevirdiği topu iyi kontrol eden Buksa'nın dokunuşunda meşin yuvarlak kale direği dibinden ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Shukorov'un sert şutunda kaleci Ataberk meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Eysseric'in sağ kanattan ortasında arka direkte topu kontrol eden Güven Yalçın'ın röveşatasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

45+3. dakikada orta alanda Erdal Rakip'in, Shukorov'a sert müdahalesi sonrası, karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından Erdal'a kırmızı kart gösterdi.

İKİNCİ YARI

52'nci dakikada Karagümrük'te sol kanattan Levent Mercan'ın ceza alanı arka direğe doğru yaptığı ortaya bomboş pozisyonda Güven Yalçın'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#Antalyaspor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
41 dakika önce
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