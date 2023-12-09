ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU
ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
5. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Mendes'in dokunuşundan önce kaleci Ataberk çıkıp meşin yuvarlağı aldı.
7. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu Ömer Toprak kafayla içeri çevirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Veysel Sarı'nın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
13. Safuri'nin penaltı noktasına çevirdiği topu iyi kontrol eden Buksa'nın dokunuşunda meşin yuvarlak kale direği dibinden ağlarla buluştu. 2-0
36. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Shukorov'un sert şutunda kaleci Ataberk meşin yuvarlağı kontrol etti.
42. dakikada Eysseric'in sağ kanattan ortasında arka direkte topu kontrol eden Güven Yalçın'ın röveşatasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
45+3. dakikada orta alanda Erdal Rakip'in, Shukorov'a sert müdahalesi sonrası, karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından Erdal'a kırmızı kart gösterdi.
İKİNCİ YARI
52'nci dakikada Karagümrük'te sol kanattan Levent Mercan'ın ceza alanı arka direğe doğru yaptığı ortaya bomboş pozisyonda Güven Yalçın'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
Mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.