Antalyaspor-Ankaragücü maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Antalyaspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Araya 3 maçlık galibiyet serisi ile giren Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam etmek istiyor. Başkent temsilcisi ise 2 maçlık 3 puan hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ü devirerek 3 maçlık seri yakalayan Nuri Şahin'li Antalyaspor, 16 puanla 11. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam edip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Ankaragücü maçı muhtemel ilk 11

Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Ankaragücü maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Antalyaspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Antalyaspor-Ankaragücü mücadelesi beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Antalyaspor-Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Antalyaspor kadrosu:

Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Fernando, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright

Ankaragücü kadrosu:

Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Zahid, Beridze, Emre, Sowe





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