Antalyaspor-Ankaragücü maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Antalyaspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Araya 3 maçlık galibiyet serisi ile giren Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam etmek istiyor. Başkent temsilcisi ise 2 maçlık 3 puan hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ü devirerek 3 maçlık seri yakalayan Nuri Şahin'li Antalyaspor, 16 puanla 11. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam edip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Ankaragücü maçı muhtemel ilk 11
Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?
- Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Ankaragücü maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Antalyaspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda?
- Antalyaspor-Ankaragücü mücadelesi beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Antalyaspor-Ankaragücü muhtemel 11'ler:
Antalyaspor kadrosu:
- Alperen,
- Bünyamin,
- Ömer,
- Veysel,
- Güray,
- Fredy,
- Fernando,
- Gökdeniz,
- Larsson,
- Adriano,
- Wright
Ankaragücü kadrosu:
- Gökhan,
- Malcuit,
- Radakovic,
- Mujakic,
- Yasin,
- Taylan,
- Tolga,
- Zahid,
- Beridze,
- Emre,
- Sowe