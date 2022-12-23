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Antalyaspor-Ankaragücü maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan 15. hafta mücadelesiyle sürecek. Süper Lig'de 15. hafta maçları Antalyaspor-Ankaragücü ile Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak. Peki Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Antalyaspor-Ankaragücü muhtemel ilk 11’i.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Ankaragücü maçı muhtemel ilk 11
Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Araya 3 maçlık galibiyet serisi ile giren Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam etmek istiyor. Başkent temsilcisi ise 2 maçlık 3 puan hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ü devirerek 3 maçlık seri yakalayan Nuri Şahin'li Antalyaspor, 16 puanla 11. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, kaldığı yerden devam edip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Ankaragücü maçı muhtemel ilk 11

Antalyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

  • Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Ankaragücü maçını Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Antalyaspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda?

  • Antalyaspor-Ankaragücü mücadelesi beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Antalyaspor-Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Antalyaspor kadrosu:

  1. Alperen,
  2. Bünyamin,
  3. Ömer,
  4. Veysel,
  5. Güray,
  6. Fredy,
  7. Fernando,
  8. Gökdeniz,
  9. Larsson,
  10. Adriano,
  11. Wright

Ankaragücü kadrosu:

  1. Gökhan,
  2. Malcuit,
  3. Radakovic,
  4. Mujakic,
  5. Yasin,
  6. Taylan,
  7. Tolga,
  8. Zahid,
  9. Beridze,
  10. Emre,
  11. Sowe


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