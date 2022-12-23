Hangi maçlar var? 23 Aralık Cuma günün maçları

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçı Çaykur Rizespor 4-3 kazanarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı ve 18 Aralık kupayı kazanan takımın belli olmasıyla sona erdi. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi. Süper Lig 15. hafta maçlarıyla birlikte, 23-24 ve 25 Aralık tarihlerinde yeniden başlayacak. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 23 Aralık maç programı.
Bugün kimin maçı var?
- 11:45 Brisbane Roar – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bilyoner
- 14:30 Perth Glory – Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Bein Sports 4
- 15:00 Neftçi Bakü – Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 17:30 Sumqayıt – Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 19:00 Real Betis – Atalanta Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:00 Antalyaspor – Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
- 20:00 Ümraniyespor – M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
- 20:30 Seraing – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner
- 22:30 Ross Country – Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig Tivibu Spor 3
- 22:30 KAA Gent – Standard Liege Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 2
- 22:30 Mechelen – Cercle Brugge Belçika Pro League Bilyoner
- 22:45 Motherwell – Kilmarnock İskoçya Premier Lig Bilyoner
- 22:45 Arbroath – QPR İskoçya Championship Bilyoner
- 22:45 Ayr – Dundee FC İskoçya Championship Bilyoner
- 22:45 Cove Rangers – Hamilton İskoçya Championship Bilyoner
- 22:45 Partick – Inverness İskoçya Championship Bilyoner
- 22:45 Raith – Morton İskoçya Championship Bilyoner
- 23:15 Rio Ave – Maritimo Portekiz Liga NOS Bilyoner
Süper Lig 15. hafta maç fikstürü
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:
23 Aralık Cuma günü hangi maçlar var?
- 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
- 20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)
24 Aralık Cumartesi maç programı
- 13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)
- 16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
25 Aralık Pazar kimin maçı var?
- 13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
- 16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
- 16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)