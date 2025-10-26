Yeni Şafak
Deprem mi oldu? 26 Ekim 2025 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? 26 Ekim 2025 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

15:1326/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Son depremler listesi: Deprem mi oldu nerde oldu?
Son depremler listesi: Deprem mi oldu nerde oldu?

Son dakika depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye genelinde anlık olarak takip edilen deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle güncelleniyor. Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorusunun yanıtı, Türkiye ve çevresindeki bölgelerde hissedilen tüm sarsıntılar için sürekli güncellenmektedir. Son deprem büyüklüğü ne kadar sorusu, özellikle deprem bölgelerinde yaşayan insanlar için oldukça önemlidir. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki deprem aktivitelerini öğrenmek için İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da son depremler, İzmir deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu? sorulanın yanıtına yönelik Türkiye genelinde meydana gelen son depremleri il bazında takip etmek için AFAD’ın son depremler sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve diğer illerde hissedilen tüm sarsıntılar anlık olarak paylaşılmaktadır. İşte 26 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Balıkesir ve il il AFAD son depremler.

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Az önce deprem nerede oldu sorusu, özellikle deprem bölgelerinde yaşayanlar için sıkça merak edilen bir konudur. Son deprem büyüklüğü ne kadar? Türkiye genelindeki depremler, büyüklükleri ile birlikte anlık olarak paylaşılmakta ve vatandaşlara duyurulmaktadır.
Son depremler
hakkında bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını takip edebilirsiniz. Bu kurumlar, meydana gelen depremlerle ilgili detaylı bilgiyi (büyüklük, derinlik, merkez üssü vb.) kamuoyuyla paylaşmaktadır.
Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
gibi sorularınıza anlık cevap bulabilmek için bu kaynakları düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca, birçok haber sitesi ve sosyal medya platformunda da deprem haberleri yer almaktadır.
Deprem mi oldu, son dakika depremler listesi
Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip edip listelemeye devam ediyor. Peki, Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler listesi.

En son deprem nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre saat 14.49'da merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem AFAD verilerine göre deprem 13.15 kilometre derinlikte meydana geldi.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine
ve AFAD’in internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilmekte.

Kandilli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve kapsamlı depremleri izler ve raporlar. Kandilli Rasathanesi web dünyadaki son depremler hakkında bilgi alabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi
’nin meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesi

AFAD Deprem Dairesi: Türkiye'deki depremlerle ilgili en güncel bilgileri sağlayan resmi kurumdur. AFAD Deprem Dairesi üzerinden deprem bölgelerinden ulaşabilirsiniz.
AFAD
tarafından açıklanan en güncel depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:

Kahramanmaraş merkezli depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 Mw  ve 7,5 Mw  büyüklüklerindeki iki depremdir. Depremler sonucunda resmî rakamlara göre en az 50 bin 783 kişi kaybetti. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7 Mw 'e kadar varan 40 binden fazla artçı sarsıntı gerçekleşti. Birçok tarihî yapı da dahil 35 binden fazla bina yıkıldı ve 300 bine yakın bina ağır hasar aldı.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Deprem Nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Deprem Türleri Nelerdir?

Üç çeşit kırık tipi bulunmaktadır. Bunlar; Eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırıklardır.

Yeryüzünde pek çok deprem eğim atımlı ve doğrultu atımlı faylardaki kırıklar sonucunda meydana gelmektedir.

Artçı Deprem Nedir?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

Çöküntü Deprem Nedir?

Yerin belirli derinliklerinde kaya tuzu, gips gibi kolay eriyen katmanların zamanla erimesiyle oluşan boşlukların çökmesiyle meydana gelen Deprem türüdür.

Deprem Fırtınası Nedir?

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.

Diri fay hattı nedir?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara denir.

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere de fay denir.

Türkiye deprem haritası

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

  1. Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
  2. İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
  3. Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
  4. En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Naci Görür uyardı: İzmir’den endişeliyiz

Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi.


