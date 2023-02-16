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Kahramanmaraş son depremler
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler büyük bir felakete yol açtı. Bölgede artçı depremler de yaşanmaya devam ediyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. 16 Şubat 2023 güncel son depremler listesi...
Kahramanmaraş'ta bugün Nurhak, Pazacık, Elbistan, Göksun ilçelerinde artçı depremler meydana geldi.
Kahramanmaraş’ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez’in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş’a gönderildi.
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 5 binaya ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 5 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
AFAD, 16 Şubat Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini ve 108 bin 68 kişinin ise yaralandığını açıkladı.