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Kahramanmaraş AFAD ve Kandilli Rahathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından sorgulanıyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay olmak üzere 10 ilde yıkıma neden olan depremde can kaybı sayısı 35 bini geçti. Felaketin yaşandığı bölgede artçı depremler devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

16:58 . 16/02/2023 Thursday
Yeni Şafak
Kahramanmaraş son depremler

Kahramanmaraş son depremler

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler büyük bir felakete yol açtı. Bölgede artçı depremler de yaşanmaya devam ediyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. 16 Şubat 2023 güncel son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA BUGÜN DEPREM OLDU MU? 16 ŞUBAT 2023

Kahramanmaraş'ta bugün Nurhak, Pazacık, Elbistan, Göksun ilçelerinde artçı depremler meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ AFAD SON DEPREMLER

KAHRAMANMARAŞ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE SON DURUM NE?

Kahramanmaraş’ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez’in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş’a gönderildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 5 binaya ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 5 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

AFAD, 16 Şubat Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini ve 108 bin 68 kişinin ise yaralandığını açıkladı.



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23 dakika önce
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Kahramanmaraş AFAD ve Kandilli Rahathanesi son depremler listesi
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