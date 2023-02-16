'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Yıkımdan en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından sismik hareketlilik devam ediyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük depremin ardından 16 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli verilerine göre Hatay'da güncel son depremler listesi...