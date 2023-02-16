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Adıyaman son depremler: Adıyaman’da bugün deprem oldu mu?

Adıyaman deprem haberleri ‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bir hayli yakından takip ediliyor. Son depremler Adıyaman’da çok büyük yıkıma neden oldu. Kentte yıkılan bina sayısı 1485 olurken, ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı 538 oldu. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adıyaman’da deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Adıyaman’da deprem oldu mu? Az önce Adıyaman deprem mi oldu? İşte Adıyaman depremi 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

15:48 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adıyaman'da deprem mi oldu?

Adıyaman'da deprem mi oldu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen bölgede artçı sarsıntılar oluşmaya devam ediyor. Gün içinde Türkiye genelinde farklı bölgelerde çok sayıda irili ufaklı depremler oluştu. En son meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşılmaya devam ediyor.

Son Adıyaman depremi

Adıyaman’da deprem oldu mu?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 36 bin 187’e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Adıyaman’da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesine göre, Adıyaman Çelikhan’da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adıyaman depremi

Son depremler Adıyaman'da büyük tahribata yol açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da şiddetli sarsıntının etkisiyle yüzlerce ev, cami, okul ve iş yeri yıkıldı, park halindeki birçok araç hasar gördü. İki depremle yıkılan yüzlerce binanın enkazında kalanların kurtarılması için hem yurt dışından hem de ülkenin bir çok ilinden gelen arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Adeta enkaz yığınına dönüşen kentte yüzlerce ev, cami, okul ve iş yeri yıkıldı, birçok araç yıkılan binaların enkazında kaldı.

Depremde evleri zarar görenler, kentin birçok noktasında AFAD, Kızılay ve jandarma ekiplerince kurulan çadırlara yerleştirildi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasının hasar görmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığınca oluşturulan tam teşekküllü Sahra Hastanesi'nde çocuk ve yetişkinlere sağlık hizmeti veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında uzmanlar, çadır kentlerde kalan aileler ve çocukları için psikososyal destek çalışması yürütüyor.

Yaraların sarılması için tüm kurumların seferber olduğu kentte meydana gelen hasar, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.



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#Adıyaman son depremler
#Adıyaman deprem
#afad
#Kandilli Rasathanesi son depremler
1 saat önce
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Adıyaman son depremler: Adıyaman’da bugün deprem oldu mu?
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