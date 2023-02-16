Elazığ son depremler: Elazığ’da bugün deprem oldu mu?

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Elazığ'da deprem oldu mu?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen bölgede artçı sarsıntılar oluşmaya devam ediyor. Gün içinde Türkiye genelinde farklı bölgelerde çok sayıda irili ufaklı depremler oluştu. En son meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşılmaya devam ediyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 36 bin 187’e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Elazığ’da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi en son meydana gelen depremler listesi.