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Elazığ son depremler: Elazığ’da bugün deprem oldu mu?

Elazığ en son deprem haberleri ‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bir hayli yakından takip ediliyor. Son iki büyük deprem Elazığ’da çok büyük yıkıma neden oldu. Kentte acil yıkılacak bağımsız birim sayısı 3 bin 675 olurken, az hasarlı ya da hasarsız 19 bin 575 bağımsız birim olduğu açıklandı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Elazığ’da deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Elazığ’da deprem oldu mu? Az önce Elazığ deprem mi oldu? İşte Elazığ depremi 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

16:40 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Elazığ'da deprem oldu mu?

Elazığ'da deprem oldu mu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen bölgede artçı sarsıntılar oluşmaya devam ediyor. Gün içinde Türkiye genelinde farklı bölgelerde çok sayıda irili ufaklı depremler oluştu. En son meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşılmaya devam ediyor.

Elazığ’da deprem oldu mu?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 36 bin 187’e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Elazığ’da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi en son meydana gelen depremler listesi.

AFAD son depremler listesi



#elazığ
#elazığ deprem
#AFAD
#Kandilli Rasathanesi
39 dakika önce
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Elazığ son depremler: Elazığ’da bugün deprem oldu mu?
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