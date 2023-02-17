Kocaeli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kocaeli son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Kocaeli'de bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre Kocaeli son depremler listesi...

KOCAELİ AFAD SON DEPREMLER

KOCAELİ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KOCAELİ DEPREM RİSK HARİTASI

Fay hatları haritası Kocaeli'nin çok önemli bir deprem bölgesi olduğunu ve il merkezinin de deprem olduğu takdirde en fazla sarsılacak alanlardan biri üzerinde yer aldığını açıkça göstermektedir.

KOCAELİ’NDEKİ DİRİ FAYLAR NEREDE?

TDFH’na göre KAF kuzey kolu Sapanca Gölü batısından Kazakburun, Tepetarla ve Başiskele’ye uzanarak İzmit Körfezi’ne girer, buradan Gölcük kıyısından geçerek Marmara Denizi içerisine uzanır.

17 Ağustos 1999 depremi fayın aktif ana kolu olan Gölcük-Sapanca arasında yüzey faylanması oluşturmuştur. İlin kuzey kesimlerinde yer alan KD-GB uzanımlı faylar ise olasılıkla diri olmayan, yani deprem üretmeyen faylardır.

Kocaeli’nden geçen fay hatları AFAD tarafından paylaşılıyor. Buna göre; Kartepe, İzmit, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Dilovası, Çayırova ilçelerinde yoğun olarak fay hattı geçiyor.

AFAD’ın haritasına göre Kandıra ilçesinden çok fay hattı görülmediği rastlandı.







