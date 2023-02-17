Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Bursa'da bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre Bursa son depremler listesi...

BURSA'DA BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bursa'da 17 Şubat 2023 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre bir deprem bilgisi bulunmuyor.

AFAD BURSA SON DEPREMLER

BURSA KANDİLLİ SON DEPREMLER

BURSA DEPREM RİSK HARİTASI

AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor.

Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.

Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır.

Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındadır.

Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı’ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.







