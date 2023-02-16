'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Kentte, AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da artçı sarsıntılar da devam ediyor. Hatay'da son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.

HATAY'DA BUGÜN DEPREM OLDU MU? (16 ŞUBAT 2023)

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rahathanesi, depremin yerin 4,8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

HATAY KANDİLLİ SON DEPREMLER

HATAY AFAD SON DEPREMLER

HATAY'DA DEPREMDE SON DURUM NE? (16 ŞUBAT 2023)

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Arama kurtarma çalışması yapan ekipler, yıkıntılar arasında buldukları oyuncaları enkaz çevresindeki uygun bir noktaya bırakıyor.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Irak'tan gelen bir arama kurtarma görevlisi, enkazda bulduğu Kuran-ı Kerim'i öpüp alnına koyduktan sonra muhafaza altına aldı.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Depremzedeler, arama kurtarma çalışmalarını izledi.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Depremzedeler enkazda buldukları yakınlarına ait fotoğrafları inceledi.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Depremzedeler enkazda buldukları yakınlarına ait fotoğrafları topladı.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Kentteki arama kurtarma çalışmalarına İspanya'dan gelen ekibin üyesi "domi" adlı köpek de katıldı.







