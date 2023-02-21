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Hatay'da art arda depremler: 6 can kaybı, 294 yaralı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da tekrar büyük deprem yaşandı. AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6,4'lük deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı. Büyük depremin ardından 21 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli verilerine göre Hatay'da güncel son depremler listesi...

09:02 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatay son depremler

Hatay son depremler

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da dün akşam büyük bir deprem daha meydana geldi. Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

HATAY'DA 6,4 VE 5,8 ŞİDDETİNDE İKİ YENİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem dün saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu. Kentte, AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da artçı sarsıntılar da devam ediyor. Hatay'da son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.

HATAY'DA BUGÜN DEPREM OLDU MU? (21 ŞUBAT 2023)

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. 21 Şubat Hatay son depremler listesi...

HATAY KANDİLLİ SON DEPREMLER

HATAY AFAD SON DEPREMLER

HATAY'DA DEPREMDE SON DURUM NE? (21 ŞUBAT 2023)

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

İlçe merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.

Kent merkezinde yer alan binanın bir kısmı, dün akşam 20.04'teki deprem ve artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldı.

ÇÖKEN İŞYERİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SONLANDIRILDI

Hatay merkezli deprem nedeniyle Antakya ilçesinde daha önceki sarsıntılarda hasar gören 2 katlı iş yerinde çökme meydana geldi. İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki üç hastanede tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız yeni iki depremden sonra tedbiren Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Hatay'daki sahra hastanelerinin görevlerine devam ettiğini belirten Koca, Adana ve Dörtyol'da doluluk oranlarının düşük olduğu bilgisini verdi.


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1 saat önce
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Hatay'da art arda depremler: 6 can kaybı, 294 yaralı
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