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Erzincan son depremler: Erzincan'da bugün deprem oldu mu?

Son Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 108 bin 68 kişi ise yaralandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan-Bingöl arasındaki faya işaret ederek "Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanmasından sonra Erzincan deprem sorgulaması Kandilli ve AFAD üzerinden artış yaşandı. Bugün meydana gelen son depremlerin il il ayrıntılı listesini görmek için haberimize göz atabilirsiniz. İşte 16 Şubat Perşembe son depremlerin listesi.

17:53 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Erzincan son depremler

Erzincan son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel olarak son depremlerin listesini paylaşmaya devam ediyor. Peki bugün Erzincan’da deprem oldu mu? İşte detaylar.

Erzincan'da bugün deprem oldu mu?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir. Erzincan kent merkezi ile birlikte Üzümlü ilçesi merkezi ile Erzincan’a bağlı 45 belde veya köy doğrudan fay zonu üstüne oturmaktadır. Hal böyle olunca da Erzincan'da deprem riski taşıyan en kritik illerimiz arasında yer almakta. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre deprem olan yerler:


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiği 84 bin 242 kişinin yaralandığı açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.

#Erzincan
#deprem
#Kandilli Rasathanesi
#AFAD
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Erzincan son depremler: Erzincan'da bugün deprem oldu mu?
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