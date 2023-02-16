Erzincan son depremler: Erzincan'da bugün deprem oldu mu?

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Erzincan son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel olarak son depremlerin listesini paylaşmaya devam ediyor. Peki bugün Erzincan’da deprem oldu mu? İşte detaylar.
Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir. Erzincan kent merkezi ile birlikte Üzümlü ilçesi merkezi ile Erzincan’a bağlı 45 belde veya köy doğrudan fay zonu üstüne oturmaktadır. Hal böyle olunca da Erzincan'da deprem riski taşıyan en kritik illerimiz arasında yer almakta. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre deprem olan yerler: