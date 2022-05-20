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Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Galatasaray maçı için taraftarlar nefesleri tuttu. Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray 2-0'lık galibiyet elde etmişti. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı ile ilgili bütün detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı ile ilgili bütün detaylar
​Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor ve Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Antalyaspor Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar için merak konusu haline geldi. Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemi Yasin Kol olacak. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı ile ilgili bütün detaylar...

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Antalyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek.
  • Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak.
  • Ligde sarı-kırmızılılar 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 51 puanla 11. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 58 puanla 7. sırada bulunuyor.

52. Maç

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 51 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılarda 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 13 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 100 golüne, Antalyaspor 46 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Kaç galibiyet aldı?

  • Galatasaray ligde bu sezon 18 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Aslan 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesini 29 gole kapatamadı. Cimbom dış sahada son olarak Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi ve 0-0 berabere kaldı.

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