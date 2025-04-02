AÖF ARA SINAV TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları ne zaman?

Öğrencilerin akademik kariyerlerinde kritik bir dönemeç olan bahar dönemi ara sınavları, dönem ortasında bilgilerini ölçme ve eksiklerini tamamlama fırsatı sunuyor. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen takvime göre, adaylar sınavlara belirtilen tarihlerde girecek ve akademik başarılarını artırmak için değerlendirme sürecine dahil olacak.