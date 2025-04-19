Anadolu Üniversitesi'nin 2025 yılı Bahar Dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenleniyor. Sınava katılan binlerce öğrenci, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarlarını sorgulamaya başladı. Her ders için 20 sorudan ve 30'ar dakikalık sınav süresinden oluşan AÖF bahar dönemi sınavları sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık on beş gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. İşte AÖF bahar dönemi sınav soru ve cevap anahtarı sorgulama sayfası.





AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin 19-20 Nisan 2025 tarihinde düzenleyeceği AÖF bahar dönemi ara sınav soru ve cevapları, 2024 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav oturumları bittikten sonra, sosyal medya ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak.





Sınav Süresi ve Sınav Oturumları

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilmektedir.





Sınav Soru ve Cevapları ile Sınav Sonuçlarının İnternette Yayımlanması

Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına Anadolu Mobil ve ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak ulaşabilir. Öğrenciler sınav sorularına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.





Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.





Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik’in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama

Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır.





Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir. Sınavlarda cevap kâğıdına kurşun kalem ile test grubunun mutlaka kodlanması gerekmektedir.





Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100’dür.



