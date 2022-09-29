Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı | AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 2023 sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri ile ilgili tarihleri açıkladı. AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başladı. 2022-2023 AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin devam ediyor olmasıyla birlikte AÖF derslerin ne zaman başlayacağı ile AÖF ara, final ve dönem sonu sınavların ne zaman yapılacağı da merak edilin konular arasında. AÖF sınav tarihleri ne zaman? ATA AÖF güz ve bahar dönemi sınav 2022-2023 takvimi.

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

İşte AÖF 2022-2023 yılı takvimi sınav tarihleri

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2022 AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı21- 22 Ocak 2023 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023 AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023 AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

AÖF ders geçme notu hesaplama

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

REKLAM

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.

AÖF nasıl okunur?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

REKLAM

AÖF kayıt nasıl olunur?

Aşağıda AÖF öğrencisi olabilmeniz için kayıt türleri ve koşulları yer almaktadır.

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

REKLAM

Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT sınav puanının hesaplanmış olmasıLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadır.

ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki ön lisans ve lisans programlarına öğrenci alımı yapılan programlar şunlardır;

Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça), İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Tarım TeknolojisiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yaşlı Bakımı, Yerel Yönetimler, Web Tasarımı ve Kodlama

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, TarihTürk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İktisat (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi Lisans Programları

Havacılık Yönetimi, İşletmeİşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.