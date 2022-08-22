AÖF kayıtları başladı! Açık Öğretim Lisesi kayıtları nasıl yapılır?

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak sorusu Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıracak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF kayıtlarına dair tüm detaylar 2022 AÖF kayıt takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte AÖF kayıt tarihi ve ücretiyle ilgili bilgiler...
AÖF KAYITLARI BAŞLADI
YKS yeni kayıt olan öğrenciler AÖF çevrimiçi kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak; 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.
AÖF kayıtları "http://aoskayit.anadolu.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
AÖF çevrimiçi kayıtları, 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09.00'da başladı.
Kayıtların, 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.
AÖF ikinci üniversite kayıtlarının ise 22 Ağustos'ta başlayacağı, 17 Ekim 2022 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.
AÖF kayıtları, ''http://aoskayit.anadolu.edu.tr'' adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.
AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
İlk kez kayıt yaptıracak olan adayların ödeyeceği tutarlar, resmî internet sitesinde yayımlandı.
2022 AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN