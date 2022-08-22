AÖF kayıtları başladı! Açık Öğretim Lisesi kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıtları 22 Ağustos Pazartesi bugün başladı. İlk kez kayıt yaptıracak adayların ödeyeceği tutarlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kayıt yaptıracak olanlar "AÖF kayıtları nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. YKS ile Açıköğretim Fakültesi'ne yerleşen öğrenciler için başlayan kayıtlar elektronik ortamda yapılacak. Peki, AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır? AÖF kayıt ücretleri ne kadar? Son gün ne zaman? İşte detaylar...

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