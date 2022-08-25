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2022 KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman sona eriyor?

ÖSYM tarafından iptal edilen Genel Kültür Genel Yetenek lisans sınavı sonrası güncel KPSS sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. KPSS ön lisans başvuruları 16 Ağustos'ta sona erdi. Adaylar KPSS önlisans geç başvurularının ne zaman, nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans geç başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte uzatılan KPSS önlisans geç başvuru tarihi için son gün...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 KPSS önlisans geç başvuru ekranı: KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman sona eriyor, son gün ne zaman?
KPSS önlisans başvuruları 2022

KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 KPSS önlisans başvuruları 16 Ağustos'ta sona erdi. ÖSYM takvimine göre 15 Ağustos'ta tamamlanması planlanan KPSS önlisans başvurularının süresi uzatılmıştı.Peki, KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

KPSS ÖNLİSANS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans geç başvuru süreci 23 - 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında olacak.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

2022 KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Önlisans başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ödenir.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanaak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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