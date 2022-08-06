KPSS önlisans sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları devam ederken sınava hazırlık aşamasında olan adaylar KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri ne zaman? Sorusuna yanıt aranıyor. İşte KPSS önlisans sınavına ilişkin ayrıntılar...

KPSS ÖNLİSANS İPTAL ERTELENDİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

REKLAM

2022-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS önlisans 02.10.2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

KPSS önlisans başvuruları 03.08.2022 - 15.08.2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

KPSS önlisans sonuçları 27.10.2022 tarihinde açıklanacak.