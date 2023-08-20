Üniversiteliye vergisiz telefon ve bilgisayar geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar müjdesini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin 1 defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar almasını sağlayacak uygulama için talimat verdi. AÖF ve uzaktan eğitime kayıtlı olanları kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor. AÖF öğrencileri vergisiz telefon bilgisayar alabilir mi? Açıköğretim, uzaktan eğitime kayıtlı olanlar ÖTV'siz telefon alacak mı? sorularına şu sıralar binlerce kişi yanıt arıyor.

Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi açıklamasında “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerine yer vermişti. Bu kapsamda yükseköğretimde öğrenimine devam eden ve başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.

AÖF öğrencileri vergisiz telefon bilgisayar alabilir mi?

Açıköğretim (AÖF) üniversite öğrencileri vergisiz telefon alabilecek mi, vergisiz telefon Açıköğretim için geçerli mi? Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Cep telefonunu bir defaya mahsus olmak üzere yarı yarıya düşürecek olan düzenlemenin üst sınırını lisans öğrencilerinin oluşturması bekleniyor. Cep telefonu vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Açıköğretim (AÖF) ve Uzaktan eğitim öğrencilerinin bu uygulamadan yararlanıp yararlanmayacağı bilinmiyor.

AÖF Açıköğretim, uzaktan eğitime kayıtlı olanlar ÖTV'siz telefon alacak mı?

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak AÖF (Açıköğretim) ve Uzaktan eğitime kayıtlı öğrencilere bu imkanın verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV’siz cep telefonu alacak mı?

2 yıllık ön lisans bölümlerinde okuyanlar da vergi istisnalı cep telefonu alabilecek.

Vergisiz iPhone telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

IPHONE SE (64 GB)

iPhone SE (64 GB) güncel fiyatı: 21.999 TL

KDV ve yasal ücretler : 9.143 TL

Vergisiz fiyatı: 12,576 TL

IPHONE 12 (64 GB)

iPhone 12 (64 GB) güncel fiyatı: 31.999 TL

KDV ve yasal ücretler : 14.152 TL

Vergisiz fiyatı: 17,847 TL

IPHONE 13 MİNİ (128 GB)

iPhone 13 Mini (128 GB) güncel fiyatı: 31.999 TL

KDV ve yasal ücretler : 13.802 TL

Vergisiz fiyatı: 18,197 TL

IPHONE 13 (128 GB)

iPhone 13 (128 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL

KDV ve yasal ücretler : 15.975 TL

Vergisiz fiyatı: 20,024 TL

IPHONE 14 PRO (128 GB)

iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 54.999 TL

KDV ve yasal ücretler : 26.013 TL

Vergisiz fiyatı: 28,986 TL

IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)

iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 58.999 TL

KDV ve yasal ücretler : 28.901 TL

Vergisiz fiyatı: 30,098 TL

Telefon vergi muafiyeti ne zaman?

Vergisiz cep telefonu satışı son dakika gelişmeleri ile binlerce genç tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesi gençlere ilk kez telefon ve bilgisayar satın alımlarında KDV ve ÖTV'den muaf tutulacağının müjdesini vermişti.

Vergisiz iPhone kimler alabilir?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Vergisiz iPhone 13 kaç TL?

iPhone 13 128 GB vergisiz ücreti 20.399 liradır.

iPhone 14 ün ne kadarı vergi?

iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 45 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle birlikte fiyatı 19 bin 650 TL'y kadar dayanabiliyor. iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor.

iPhone 13 vergisi kaç TL?