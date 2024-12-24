Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2024-2025 güz dönemi final sınavları için tarih belli oldu. Yüz binlerce öğrencinin sınav hazırlıkları devam ederken, AÖF sınav takvimi ve sınav giriş yerleri hakkındaki detaylar da öğrencilerin gündeminde. Peki, AÖF final sınav yerleri belli oldu mu?