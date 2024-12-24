2024-2025 AÖF güz dönemi vize sonuçlarının açıklanması ile bu kez final sınavlarının tarihi gündeme geldi. 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak sınavın oturum tarihleri, binlerce açıköğretim lisans ve önlisans öğrencisinin gündeminde yer alıyor. AÖF final (bitirme) sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte 2025 AÖF güz dönemi bitirme sınavı sınav yerleri sorgulama ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2024-2025 güz dönemi final sınavları için tarih belli oldu. Yüz binlerce öğrencinin sınav hazırlıkları devam ederken, AÖF sınav takvimi ve sınav giriş yerleri hakkındaki detaylar da öğrencilerin gündeminde. Peki, AÖF final sınav yerleri belli oldu mu?
AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
AÖF güz dönemi final sınavı giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı. Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ
Sınav Türü Sınav Tarihleri Açıklama
Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024 18 Ekim'den itibaren 7 hafta
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025 09 Aralık'tan itibaren 6 hafta
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025 21 Şubat'tan itibaren 8 hafta
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025 21 Nisan'dan itibaren 5 hafta
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 04 Temmuz'dan itibaren 7 hafta