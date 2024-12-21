Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF gözetmen ücretleri bekleniyor! 2024 Açıköğretim (AÖF) sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek?

AÖF gözetmen ücretleri bekleniyor! 2024 Açıköğretim (AÖF) sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek?

09:1721/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AÖF
AÖF

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi final sınavları 7-8 Aralık tarihinde organize edildi. Sınavlarda gözetmen, bina sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen ve diğer görevlerde bulunanlar ise gözetmen ücretleri merak kazandı. AÖF vize sınavlarında görev alan gözetmen ücretleri ne zaman hesaplara yatanacak? İşte AÖF görevli öğretmen ücretlerinin ödeme tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 7-8 Aralık'ta uygulandı. Sınavlarda görevli olarak bulunan gözetmenler, bina sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen ve diğer görevlerde bulunanlar ise gözetmen ücretlerine odaklandı. Peki AÖF sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? 2024 AÖF sınav görevli ücreti ne kadar?

AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Anadolu Üniversitesi veya herhangi bir resmi kurumdan ücretlerin yatış tarihine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. AÖF sınav görevli ücretlerinin en geç Haziran ayında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

AÖF SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi gözetmen ücretleri İstanbul ve diğer iller için ücretler farklılık gösterebiliyor. AÖF sınav görevli ücretleri şu şekilde;

Bina Sınav Sorumlusu: Türkiye Geneli (İstanbul hariç) 1.086 TL, İstanbul'da 1.261,26 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Türkiye Geneli (İstanbul hariç) 892,15 TL, İstanbul'da 1.036,04 TL

Salon Başkanı: Türkiye Geneli (İstanbul hariç) 775,78 TL, İstanbul'da 900,90 TL

Gözetmen: Türkiye Geneli (İstanbul hariç)659,42 TL, İstanbul'da 765,77 TL

AÖF SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi sınavlarında görev almak isteyenler augis.anadolu.edu.tr adresinden başvuru yapabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak sınav başvurusunda bulunabilirler.



#aöf
#aöf gözetmen ücreti
#aöf görevli ücreti
#açıköğretim
#açıköğretim sınav görevli ücreti
#meb gözetmen ücreti
#meb sınav görevlisi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji ve AFAD'dan sarı ve turuncu kodlu uyarı! 21-22 Aralık hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?