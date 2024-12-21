Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 7-8 Aralık'ta uygulandı. Sınavlarda görevli olarak bulunan gözetmenler, bina sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen ve diğer görevlerde bulunanlar ise gözetmen ücretlerine odaklandı. Peki AÖF sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? 2024 AÖF sınav görevli ücreti ne kadar?

AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Anadolu Üniversitesi veya herhangi bir resmi kurumdan ücretlerin yatış tarihine ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. AÖF sınav görevli ücretlerinin en geç Haziran ayında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

AÖF SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi gözetmen ücretleri İstanbul ve diğer iller için ücretler farklılık gösterebiliyor. AÖF sınav görevli ücretleri şu şekilde;

Bina Sınav Sorumlusu: Türkiye Geneli (İstanbul hariç) 1.086 TL, İstanbul'da 1.261,26 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Türkiye Geneli (İstanbul hariç) 892,15 TL, İstanbul'da 1.036,04 TL

Salon Başkanı: Türkiye Geneli (İstanbul hariç) 775,78 TL, İstanbul'da 900,90 TL

Gözetmen: Türkiye Geneli (İstanbul hariç)659,42 TL, İstanbul'da 765,77 TL

AÖF SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi sınavlarında görev almak isteyenler augis.anadolu.edu.tr adresinden başvuru yapabiliyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak sınav başvurusunda bulunabilirler.







