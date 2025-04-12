AÖF sınav giriş yerleri 2024-2025: AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025 Bahar Dönemi vize sınavları için sınav giriş yerlerini merakla bekliyor. Bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecekler. Bu belgeler, sınav merkezi, salon ve oturum bilgilerini içerecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvimi sonrasında bahar dönemi vize sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu.
Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025’te yapılacak.
AÖF sınav giriş belgelerinin nisan ayının 2.haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.