Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF sınav giriş yerleri 2024-2025: AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri 2024-2025: AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

10:1112/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

​Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025 Bahar Dönemi vize sınavları için sınav giriş yerlerini merakla bekliyor. Bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecekler. Bu belgeler, sınav merkezi, salon ve oturum bilgilerini içerecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvimi sonrasında bahar dönemi vize sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025’te yapılacak.

AÖF sınav giriş belgelerinin nisan ayının 2.haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

#aöf
#Aöf Sınav
#Aöf Sınav Giriş Yerleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?